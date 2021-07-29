نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ولادة مكة تنجح في توسيع مريء طفلة عمرها 40 يوماً

منذ 9 ساعات
1955
ولادة مكة تنجح في توسيع مريء طفلة عمرها 40 يوماً

حسين العلي (صدى):
نجح قسم المناظير بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إجراء عملية لطفله عمرها 40 يوماً لتوسيع المريء دون إجراء تدخل جراحي، بفضل من الله ثم الفريق الطبي الدكتور/علي الشمراني إستشاري المناظير، الدكتور/ أنس بركات وإستشاري التخدير، الذي كان لهما دور كبير في نجاح العملية.

وأوضح رئيس المناظير الدكتور علي الشمراني، أن توسيع المريء بالمنظار لطفلة بعمر 40 يوم بسبب تشوه خلقي نادر عند الولادة و للحفاظ على شكل المريء تم عمل العملية من قبل الجراحين وعمل توسيع لاحقاً من قبل قسم المناظيرو بفضل الله تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتم خروج المريضة بسلام من المستشفى .

وبيّن الرئيس التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي

أن( ولادة مكة) تسعى لتقديم أفضل الخدمات الصحية والإحتياجات اللازمة لخدمة المرضى

حيث تتمتع المريضة الآن بتمام الصحة والعافية بعد إستجابتها للشفاء ولله الحمد والمنة بجهود الفريق الطبي.

الجدير بالذكر، أن قسم المناظير في مستشفى الولادة والاطفال حقق العديد من الانجازات الطبية من خلال فرق طبية متميزة والامكانيات التي وفرتها حكومتنا الرشيدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المرشح فار نجد
من فضل الله على الهلال العالمي الملكي ان عقليات بعض اعلام الفقراويه مثل القواطي الفارغه
ابو محمد 😎 ✍️
مفروض انها تلمعه وتلونه مثل مالونهاا ..
عبدالله الناصر / حائل
لم ياتي الى الكويت لتعميق الصداقه بين البلدين لاجل استقطاب الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكيه في افانستان حيث وضعتهم طالبان ضمن الخونه الذين...
قرم
اللتر ب 3 هللات.
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..

أخر الأخبار

"أبشر" توضح خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا
"أبشر" توضح خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا
منذ 5 دقائق 1270
بالصور.. إغلاق معمل يزور الماركات العالمية في جدة
بالصور.. إغلاق معمل يزور الماركات العالمية في جدة
منذ 9 دقائق 1324
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ 14 دقيقة 1313
الاتحاد يغلق الطريق أمام النصر لضم سعود عبدالحميد
الاتحاد يغلق الطريق أمام النصر لضم سعود عبدالحميد
منذ 20 دقيقة 1443
شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد
شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد
منذ 24 دقيقة 507
صورة نادرة للملك فيصل أثناء إلقاءه كلمة في قصر الإليزيه بباريس
صورة نادرة للملك فيصل أثناء إلقاءه كلمة في قصر الإليزيه بباريس
منذ 30 دقيقة 1440
بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن
بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن
منذ 39 دقيقة 1480
قرود تهاجم المارة على طريق سريع
قرود تهاجم المارة على طريق سريع
منذ 49 دقيقة 515
تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
منذ 54 دقيقة 500
شاب في حالة غير طبيعية يهرب من الاسعاف
شاب في حالة غير طبيعية يهرب من الاسعاف
منذ ساعة 316