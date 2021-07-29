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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ 14 دقيقة
1313
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 7 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 173 يوماً 1909 مساجد.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، هي مسجدان في كل من مناطق الرياض والقصيم وحائل ومسجد واحد في المنطقة الشرقية.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
كورونا

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أحدث التعليقات

المرشح فار نجد
من فضل الله على الهلال العالمي الملكي ان عقليات بعض اعلام الفقراويه مثل القواطي الفارغه
ابو محمد 😎 ✍️
مفروض انها تلمعه وتلونه مثل مالونهاا ..
عبدالله الناصر / حائل
لم ياتي الى الكويت لتعميق الصداقه بين البلدين لاجل استقطاب الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكيه في افانستان حيث وضعتهم طالبان ضمن الخونه الذين...
قرم
اللتر ب 3 هللات.
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..

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