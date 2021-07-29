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شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد

منذ 24 دقيقة
507
شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد

أميرة خالد (صدى):
أكدت الفنانة البحرينية شيلاء سبت عدم صحة الأنباء المتداولة حول خطوبتها على الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، بعد أن أثارت شائعة ارتباطهما جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت شيلاء جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام أغنية "غن"، ووصفت الفنان عبد الواحد بالأخ والصديق، وعلقت عليه قائلة: "بصراحة ما توقعت الي صار من صورتي مع الاخ والصديق الفنان فؤاد عبد الواحد حتى ما لحقت ارد، لكن ابشركم جمعني معاه كليب روعة من ألحان الموسيقار طلال واخراج ياسر الياسري، فؤاد مثل أخوي ارجوكم اعطونا رأيكم بالكليب حلوين؟".

من جانبه، نشر الفنان فؤاد عبد الواحد الصور ذاتها، دون أي تعليق أيضًا، لكنه أضاف إيموجي وردة.

وانتقد الجمهور شيلاء وعبد الواحد، بسبب تأخرهما في نفي الشائعة بعد تصدرهما الترند، واستعمال مثل هذا الأسلوب في تسويق الأغنية.

شيلاء سبت
الخطوبة
فؤاد عبد الواحد
الشائعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

المرشح فار نجد
من فضل الله على الهلال العالمي الملكي ان عقليات بعض اعلام الفقراويه مثل القواطي الفارغه
ابو محمد 😎 ✍️
مفروض انها تلمعه وتلونه مثل مالونهاا ..
عبدالله الناصر / حائل
لم ياتي الى الكويت لتعميق الصداقه بين البلدين لاجل استقطاب الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكيه في افانستان حيث وضعتهم طالبان ضمن الخونه الذين...
قرم
اللتر ب 3 هللات.
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..

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