شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد

أميرة خالد (صدى):
أكدت الفنانة البحرينية شيلاء سبت عدم صحة الأنباء المتداولة حول خطوبتها على الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، بعد أن أثارت شائعة ارتباطهما جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت شيلاء جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام أغنية "غن"، ووصفت الفنان عبد الواحد بالأخ والصديق، وعلقت عليه قائلة: "بصراحة ما توقعت الي صار من صورتي مع الاخ والصديق الفنان فؤاد عبد الواحد حتى ما لحقت ارد، لكن ابشركم جمعني معاه كليب روعة من ألحان الموسيقار طلال واخراج ياسر الياسري، فؤاد مثل أخوي ارجوكم اعطونا رأيكم بالكليب حلوين؟".
من جانبه، نشر الفنان فؤاد عبد الواحد الصور ذاتها، دون أي تعليق أيضًا، لكنه أضاف إيموجي وردة.
وانتقد الجمهور شيلاء وعبد الواحد، بسبب تأخرهما في نفي الشائعة بعد تصدرهما الترند، واستعمال مثل هذا الأسلوب في تسويق الأغنية.