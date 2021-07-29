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بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن

منذ 38 دقيقة
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بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن

خالد الظفيري (صدى):
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلنكين، مساء أمس الأربعاء، زيارة إلى الكويت، حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين.

وقال بلينكن، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس: "نثمن الخطوات التي اخذتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن، وعندما يتعلق الأمر بأي عمليات هجومية تتعرض لها السعودية تكون آتية من اليمن والحوثيين" .

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي:" وهذا أمر غاية الأهمية بالنسبة لنا"، متابعًا: "وفي الفترة الحالية الحوثيون قد فشلوا في إظهار أي عزيمة للانخراط في العملية السلمية ".

وبحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، مع بلينكن أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

 

اليمن
الحوثيين
الحل السياسي
بلينكن

التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
عبدالله الناصر / حائل عدد التعليقات : 427
منذ دقيقة
لم ياتي الى الكويت لتعميق الصداقه بين البلدين لاجل استقطاب الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكيه في افانستان حيث وضعتهم طالبان ضمن الخونه الذين يجب تصفيتهم هل ستصبح الكويت مكب نفايات بشريه غدا لناظره قريب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مفروض انها تلمعه وتلونه مثل مالونهاا ..
عبدالله الناصر / حائل
لم ياتي الى الكويت لتعميق الصداقه بين البلدين لاجل استقطاب الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكيه في افانستان حيث وضعتهم طالبان ضمن الخونه الذين...
قرم
اللتر ب 3 هللات.
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..

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