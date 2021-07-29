بالفيديو.. دورية مرور تنقذ امرأة من الانتحار في اللحظات الأخيرة

خالد الظفيري (صدى):
أنقذ رجال المرور في الكويت، سيدة من الانتحار من أعلى جسر الشيخ جابر الأحمد، في اللحظات الأخيرة قبل سقوطها في المياه.
وكشف مقطع فيديو، نشرته إدارة المرور الكويتية، وقوف دورية خلف مركبة السيدة على جانب الجسر والاستعلام عنها، وبرجوع رجل المرور إلى الدورية فوجئ، بنزولها من مركبتها متجهة ناحية السياج الحديدي، فسارع إليها وأنزلها عند صعودها عليه.
وأكدت الإدارة، أنه تم التحفظ على السيدة في مركبتها وإحالتها إلى جهة الاختصاص، فيما قام مساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير والتراخيص بتكريم رجلي الأمن وهما شرطي فيصل محمد الديحاني وشرطي محمد عقيل وأثنى على فطنتهما وحسهما الأمني وجهودها.