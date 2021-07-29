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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في مكة المكرمة

منذ ساعة
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ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم ضبط (11) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين اثنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين اليمنية والمصرية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و (999) و (996) في جميع مناطق المملكة.

مكة
مخالفين
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

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