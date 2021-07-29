نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

المسند يوضح الفرق بين السحاب المنخفض والضباب

منذ ساعتين
1979
المسند يوضح الفرق بين السحاب المنخفض والضباب

الرياض (صدى):
أوضح خبير المناخ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الخميس، الفرق بين السحاب المنخفض والضباب ، مبينا أن آلية تشكل الضباب Fog والسحاب Clouds واحدة تقريباً، ولكن الضباب يكون فوق سطح الأرض مباشرة، في حين يكون السحاب مرتفعاً في السماء،

وقال المسند "لأن قمم جبال ‎السروات مرتفعة فوق 2000م عن سطح البحر، وبعضها 2500م، والقليل منها نحو 3000م، فإن هذه القمم تحيط بها وديان سحيقة تتشكل فوقها أحياناً بعض السحب المنخفضة ـ عندما تتوفر شروطها ـ ، والتي تُماس أحياناً قمم الجبال الشاهقة، كمنتزه السودة ـ على سبيل المثال ومن ثم تنعم تلك القمم بارتداء وشاح من السحب المنخفضة جداً، حتى يكاد المرء يخالها ضباباً وهي ليست كذلك".

وتابع " التعبير الشائع هناك وصف هذه الظاهرة الجوية البصرية بأنها ‎ضباب، وهي في الحقيقة ‎سحاب، وهي متصلة بسحب معلقة فوق الوديان المحيطة بقمم الجبال, كما أن هذه الظاهرة تكون قريبة من سفوح الجبال وقممها المرتفعةوليست في أماكن مستوية كالهضاب والسهول، وعادة هذه الظاهرة الجميلة لا تبتعد عن سفوح الجبال الشاهقة"

وأكمل "ظاهرة الضباب عبارة عن قطرات مائية مرئية دقيقة وعالقة بالهواء، وهي تعتبر سحباً منخفضة فوق سطح الأرض مباشرة، والضباب يتكون بتكثف بخار الماء العالق في الجو عندما تنخفض درجة الحرارة إلى (أو) دون درجة ‎الندى أو ‎التشبع (أي درجة الحرارة التي يتكثف عندها بخار الماء)، ويحدث الضباب في الطبقة السفلية من الغلاف الجوي، أي فوق سطح الأرض ويصل ارتفاعاً حتى 1000م أحياناً,ويتعاظم الضباب في الأرياف وبالقرب من المسطحات المائية، وفي أعقاب أمطار غزيرة يعقبها انخفاض في درجة الحرارة إلى مستوى نقطة الندى أو التكاثف.

وأوضح شروط تشكل ‎الضباب هو ارتفاع نسبة الرطوبة النسبية وذلك يكون بعد نزول الأمطار، أو قدوم كتلة رطبة منقولة، أو بسبب التبخر من البحار والبحيرات المحيطة، أو بسبب النتح من أشجار الغابات والمزارع الواسعة، أو ببعض مما ذكر، أو بها جميعاً، و الرياح الساكنة، وهذا غالباً ما يقع في الصباح الباكر، أو في فترة المساء خاصة آخر الليل.

* تدني درجة الحرارة، وهذا غالباً ما يقع في الصباح الباكر، أو في فترة المساء خاصة آخر الليل، و خلو السماء من السحب الحابسة للحرارة ليلاً مما يسرع في تبريد سطح الأرض عبر الإشعاع الأرضي (وهذا يقع في الشتاء) فعندئذ يبرد الهواء السفلي فيتكثف بخار الماء العالق في الهواء مشكلاً ضباباً مرئياً.

المملكة
المسند
الضباب
السحاب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
لم ياتي الى الكويت لتعميق الصداقه بين البلدين لاجل استقطاب الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكيه في افانستان حيث وضعتهم طالبان ضمن الخونه الذين...
قرم
اللتر ب 3 هللات.
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..
ابو بدر الهلالي زعيم اسيا ورابع العالم من الملعب.!
إعلام مدرجات تبع للفقراوية؟!! أيعقل استضافة مشجع متعصب وحاقد من المدرجات إلى قناة إعلامية ورسمية وحكومية!! وين إدارة القناة عن هذي المهازل خليتونا مضحكة...

أخر الأخبار

"أبشر" توضح خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا
"أبشر" توضح خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا
منذ 4 دقائق 1262
بالصور.. إغلاق معمل يزور الماركات العالمية في جدة
بالصور.. إغلاق معمل يزور الماركات العالمية في جدة
منذ 8 دقائق 1312
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ 13 دقيقة 1306
الاتحاد يغلق الطريق أمام النصر لضم سعود عبدالحميد
الاتحاد يغلق الطريق أمام النصر لضم سعود عبدالحميد
منذ 19 دقيقة 1439
شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد
شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد
منذ 23 دقيقة 497
صورة نادرة للملك فيصل أثناء إلقاءه كلمة في قصر الإليزيه بباريس
صورة نادرة للملك فيصل أثناء إلقاءه كلمة في قصر الإليزيه بباريس
منذ 29 دقيقة 1435
بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن
بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن
منذ 38 دقيقة 1477
قرود تهاجم المارة على طريق سريع
قرود تهاجم المارة على طريق سريع
منذ 48 دقيقة 515
تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
منذ 53 دقيقة 495
شاب في حالة غير طبيعية يهرب من الاسعاف
شاب في حالة غير طبيعية يهرب من الاسعاف
منذ 59 دقيقة 314