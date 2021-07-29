ثغرة أمنية خطيرة بأجهزة آيفون وآيباد

وكالات (صدى):
أصدرت شركة آبل، تحديثا أمنيا طارئا إلى مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد وMac، لإصلاح ثغرة أمنية جديدة وصفتها بالخطيرة والمعروفة عالميا بـ ثغرة يوم الصفر "Zero-day".
وأوضحت الشركة، أنها على علم بتقرير يفيد بأن العيب الأمني هو ثغرة يوم الصفر، والتي جرى استغلالها بشكل نشط من طرف البعض لاختراق أجهزة آيفون وآيباد، لافتة إلى أن الثغرة الأمنية داخليًا باسم CVE-2021-30807، يتم تنفيذ الاستغلال عن طريق خطأ تلف في الذاكرة يسمح بحقن برمجيات ضارة داخل أجهزة الضحايا.
وأشارت التقارير إلى أن المشكلة الأمنية "ثغرات يوم الصفر Zero-day" ، يطلق على هذه الاسم لكون مكتشف الثغرة لا يترك أي يوم يمر دون أن يستغله في هجمات، حيث يكون في سباق مع الزمن لاختراق أكبر عدد ممكن من الأجهزة المعيبة، قبل اكتشاف الثغرة وإطلاق تصحيح لها، مما يسدد المنفذ الذي سهل عملية الهجوم للمخترق.
وتضم أجهزة آبل التي تأثرت بالثغرة الجديدة، إصدارات هواتف iPhone 6s أو الأحدث، وجميع طرازات أجهزة آيباد اللوحية iPad Pro، و iPad Air 2 أو أحدث، و iPad mini 4 أو أحدث، وطرازات آيباد من الجيل الخامس أو أحدث، و iPad Touch (الجيل السابع)، وستحتاج أجهزة MacBooks و iMac و Mac Pro و Mac mini التي تعمل بنظام macOS Big Sur، إلى الترقية للتحديث الجديد أيضًا، لأن جميع هذه الأجهزة المذكورة معرضة للخطر.