نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تمديد قرار إغلاق المحلات ومنع الحركة في عمان

منذ ساعتين
1956
تمديد قرار إغلاق المحلات ومنع الحركة في عمان

مسقط (صدى):
أعلنت سلطنة عُمان، عن تمديد قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد، مع تقليص مدته ليكون من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، بدءًا من اليوم الخميس.

وأصدرت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا في عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدّته ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، وحتى اشعار آخر.

ومن المنتظر، أن تبدأ وزارة الصحة العمانية في الأول من شهر أغسطس المُقبل، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (كوفيد ١٩) لمن أكملوا 10 أسابيع من تاريخ الجرعة الأولى.

عمان
إغلاق المحلات
منع الحركة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله الناصر / حائل
لم ياتي الى الكويت لتعميق الصداقه بين البلدين لاجل استقطاب الافغان الذين عملوا مع القوات الامريكيه في افانستان حيث وضعتهم طالبان ضمن الخونه الذين...
قرم
اللتر ب 3 هللات.
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شأن اليهود ، لا يظهم الله ، مهما استظلوا ..
ابو بدر الهلالي زعيم اسيا ورابع العالم من الملعب.!
إعلام مدرجات تبع للفقراوية؟!! أيعقل استضافة مشجع متعصب وحاقد من المدرجات إلى قناة إعلامية ورسمية وحكومية!! وين إدارة القناة عن هذي المهازل خليتونا مضحكة...

أخر الأخبار

"أبشر" توضح خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا
"أبشر" توضح خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين إلكترونيًا
منذ 3 دقائق 1262
بالصور.. إغلاق معمل يزور الماركات العالمية في جدة
بالصور.. إغلاق معمل يزور الماركات العالمية في جدة
منذ 8 دقائق 1312
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
منذ 13 دقيقة 1306
الاتحاد يغلق الطريق أمام النصر لضم سعود عبدالحميد
الاتحاد يغلق الطريق أمام النصر لضم سعود عبدالحميد
منذ 18 دقيقة 1439
شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد
شيلاء سبت تتعرض للانتقاد بعد شائعة خطوبتها من فؤاد عبدالواحد
منذ 23 دقيقة 493
صورة نادرة للملك فيصل أثناء إلقاءه كلمة في قصر الإليزيه بباريس
صورة نادرة للملك فيصل أثناء إلقاءه كلمة في قصر الإليزيه بباريس
منذ 28 دقيقة 1435
بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن
بالفيديو.. بلينكن: نشيد بقرار المملكة فيما يتعلق بالحل السياسي في اليمن
منذ 38 دقيقة 1477
قرود تهاجم المارة على طريق سريع
قرود تهاجم المارة على طريق سريع
منذ 48 دقيقة 515
تعيش وتشوف
تعيش وتشوف
منذ 53 دقيقة 495
شاب في حالة غير طبيعية يهرب من الاسعاف
شاب في حالة غير طبيعية يهرب من الاسعاف
منذ 58 دقيقة 314