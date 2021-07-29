تمديد قرار إغلاق المحلات ومنع الحركة في عمان

مسقط (صدى):
أعلنت سلطنة عُمان، عن تمديد قرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد، مع تقليص مدته ليكون من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، بدءًا من اليوم الخميس.
وأصدرت اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا في عمان، قرارًا باستمرار سريان العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، مع تقليص مدّته ليكون بين الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة صباحًا، ابتداءً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، وحتى اشعار آخر.
ومن المنتظر، أن تبدأ وزارة الصحة العمانية في الأول من شهر أغسطس المُقبل، التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح (كوفيد ١٩) لمن أكملوا 10 أسابيع من تاريخ الجرعة الأولى.