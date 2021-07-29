القبض على الطبيب المتسبب في تدهور حالة ياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الطبيب المتسبب بتدهور الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي أجرت عملية جراحية مؤخرًا.
وقالت مصادر طبية : "الطبيب اشتهر مؤخرًا، نتيجة الترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تديرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير، من أجل إجراء عمليات تجميل للسيدات، مقابل حصولها على نسبة من الطبيب"، مشيرة إلى أن "زوجة لاعب كرة القدم السابق عملت مع الجراح عن طريق السمسرة بالمخالفة للقانون",بحسب أخبار اليوم.
وأضافت المصادر أن هناك معلومات قد وردت لرجال مباحث القاهرة، بوجود عيادة طبية يمتلكها طبيب يقوم بإجراء عمليات جراحية وتجميلية بدون ترخيص، ووجود عدد من الشكاوى من المواطنين، وتوجهت الشرطة إلى المكان، وتم مداهمة العيادة، وضبط مالكها، وعثر على أدوات وأدوية طبية مجهولة.