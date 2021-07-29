فيديو نادر للملك فهد يتحدث عن الأنظمة القائمة لوزارة الداخلية

نايف السالم (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن حديث الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - عن الأنظمة القائمة لوزارة الداخلية آنذاك وكيفية التفاعل مع المواطنين حول ملاحظاتهم عنها.
وأعرب الملك فهد - رحمه الله - خلال الفيديو، عن سعادته بتلقي أي ملاحظة من المواطنين على الأنظمة القائمة لوزارة الداخلية، وذلك لتعديل ما يجب أن يُعدل منها، لكي تخدم المواطنين بطريقة أفضل وأصلح، بحسب فيديو نشره حساب "فهد بن عبدالعزيز" عبر تويتر.
وأكد أن الخطأ قد يوجد، لكن الخطأ في نظره يختلف اختلافاً عن بعضه، لافتاً إلى أن بعض الأمور يمكن أن يكتفى فيها بمعرفة الشخص، فإذا اكتفي بمعرفة الشخص، وسُجلت المشكلة، وهي من المشاكل البسيطة، قد لا تستدعي أن يوقف الإنسان.