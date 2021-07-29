أضرار خطيرة للمكملات الحارقة للدهون

أميرة خالد (صدى):
يلجأ البعض لتناول المكملات والمنتجات الحارقة للدهون لزيادة سرعة الحرق وبالتالي فقد الكيلوغرامات الزائدة بسهولة؛ حيث اتجه الكثيرون للمنتجات والأدوية والمساحيق الحارقة للدهون، لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل امتصاص الجسم للدهون.
وأطلق الطبيب أنجالي فتاك، مدير مركز "Nutripulse" وكبير أطباء التغذية السريرية، تحذيرات من الأضرار الصحية التي تُخلفها حارقات الدهون بأشكالها المختلفة على المدى الطويل ومنها مشكلات الهرمونات والتمثيل الغذائي.
وأوضح أنه بعد مرور بضع سنوات من اعتياد الجسم على تناول حارقات الدهون، لن تصبح عملية التمثيل الغذائي قوية كما كانت في الفترات الأولى لتناول هذه المنتجات، كما تظهر مشكلات المعدة والأمعاء والتي تُسبب أعراضا مزعجة، منها: الإمساك، والإسهال، بالإضافة للمشكلات الهرمونية.
وتضم معظم المنتجات الحارقة للدهون، معدلات من الكافيين، والذي يؤدي لحدوث تغير في أنماط النوم والإصابة بالأرق، فضلا عن تسببه في رفع معدل ضربات القلب، فيما تقوم حارقات الدهون برفع مستوى هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، وعلى المستوى البعيد يصاب من اعتاد على تناول هذه المنتجات بنوبات القلق والاكتئاب، كما تؤدي إلى تلف الكلى والكبد، وارتفاع ضغط الدم.