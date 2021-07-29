نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق منصة البنود الزكوية

منذ 52 دقيقة
1854
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق منصة البنود الزكوية

الرياض (صدى):
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، منصة البنود الزكوية بغرض تمكين المحاسبين والمختصين من التعرف على المعالجات الزكوية لبنود قائمة المركز المالي، وفقاً للائحة التنفيذية لجباية الزكاة وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، والقواعد التابعة لها، وذلك عبر أداة بحث وفرز تمكن المستفيد من البحث باسم البند أو تصنيفه المحاسبي للوصول إلى المعالجة الزكوية الخاصة به.

وأوضحت الهيئة، أن المنصة تهدف إلى زيادة نسب الالتزام الطوعي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والإسهام في رفع الوعي حيال آليات حساب الزكاة لدى فاحصي الهيئة والمكلفين والتسهيل على المحاسبين بذكر تصنيفات البنود الزكوية وطريقة معاملة الهيئة لها، من خلال أداة متطورة تتيح للمختصين البحث باسم البند الزكوي للوصول إلى معالجة زكوية صحيحة.

ودعت الهيئة المهتمين والمختصين بالمجال المحاسبي إلى زيارة المنصة للاستفادة من خدماتها والمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم حول بنود المنصة الزكوية بالضغط هنا، مشيرةً إلى أنه بإمكانهم الحصول على مزيد من المعلومات حول المنصة، وذلك من خلال التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر الموقع الالكتروني.

 

 

المحاسبين
الزكاة والضريبة والجمارك
البنود الزكية
قائمة المركز المالي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الهلال
آل فتيل لاعب حواري واذا تعاقد معه الهلال فسيهبط لدوري الدرجة الغير معروفة
ابومشعل
جفينكو على كبر سنه الا انه مكسب لأي فريق
رااايق
يمكن كل هذا تباعد بسبب كورونا ***!!!
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** زواجاً رمزيا يعني *** طيب وهل كيف يحدث الغش بالتجارة **!! ههههههههههههههه اييييه دنيااااا **!!!! ياااا جبل...
ابوعبدالله
البنت هي الي تبي الشى وراغبة من زين الطبايع مدخلته معه في الحمام والدليل سكرة الكامير وبعدها شغلته لو هي بنت رجال كان من...

أخر الأخبار

بالفيديو.. فتح حركة السير على جسر العقيق بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة
بالفيديو.. فتح حركة السير على جسر العقيق بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة
منذ 13 دقيقة 1428
تدور للمشاكل
تدور للمشاكل
منذ 22 دقيقة 253
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 27 دقيقة 195
لقطات مرعبة وسط السيول
لقطات مرعبة وسط السيول
منذ 33 دقيقة 219
القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
منذ 37 دقيقة 10798
مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس
مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس
منذ 42 دقيقة 2003
بالصور.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض
بالصور.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض
منذ 48 دقيقة 1543
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق منصة البنود الزكوية
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق منصة البنود الزكوية
منذ 52 دقيقة 1854
استياء واسع ضد الفنانة لوسي بسبب لفظ خادش للحياء
استياء واسع ضد الفنانة لوسي بسبب لفظ خادش للحياء
منذ ساعة 1108
الهلال يفاوض لاعب أجنبي كبير ويحسم صفقة محلية
الهلال يفاوض لاعب أجنبي كبير ويحسم صفقة محلية
منذ ساعة 2242