نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس

منذ 42 دقيقة
2000
مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس

ماجد محمد (صدى):
فتحت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر خط التفاوض مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب، لضمهم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فيما قيل أن البرازيلي روجير غويديس، جناح نادي شاندونج ليونينج الصيني من بين تلك الأسماء.

وأوضحت تقارير صحافية، أن البرازيلي مانو مينيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هو الذي طلب التعاقد مع غويديس بـ"الاسم"، بينما كشفت الصحف البرازيلية، حقيقة تعاقد النصر، مع نجم شاندونج ليونينيج، في الصيف الحالي.

ويتفاوض غويديس حاليًا مع إدارة النادي الصيني، لفسخ عقده بـ"التراضي"، والذي يمتد حتى 30 يونيو من عام 2022، بينما نفت الصحف البرازيلية كل الأنباء التي ترددت بشأن تعاقد النصر، مع غويديس، أو وجود أي تفاوض مع اللاعب، من الأساس.

وذكرت أنها تواصلت مع مقربين من مينيز، والذين نفوا وجود أي رغبة من المدير الفني البرازيلي، لضم مواطنه، إلى النصر، بينما يحاول نادي كورينثيانز البرازيلي، التعاقد مع روجير غويديس، في الصيف الحالي، وذلك من خلال بعض الوسطاء، ونجوم الفريق المقربين من اللاعب.

النصر
دوري المحترفين
مينيز
غويديس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الهلال
آل فتيل لاعب حواري واذا تعاقد معه الهلال فسيهبط لدوري الدرجة الغير معروفة
ابومشعل
جفينكو على كبر سنه الا انه مكسب لأي فريق
رااايق
يمكن كل هذا تباعد بسبب كورونا ***!!!
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** زواجاً رمزيا يعني *** طيب وهل كيف يحدث الغش بالتجارة **!! ههههههههههههههه اييييه دنيااااا **!!!! ياااا جبل...
ابوعبدالله
البنت هي الي تبي الشى وراغبة من زين الطبايع مدخلته معه في الحمام والدليل سكرة الكامير وبعدها شغلته لو هي بنت رجال كان من...

أخر الأخبار

بالفيديو.. فتح حركة السير على جسر العقيق بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة
بالفيديو.. فتح حركة السير على جسر العقيق بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة
منذ 12 دقيقة 1428
تدور للمشاكل
تدور للمشاكل
منذ 22 دقيقة 248
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 26 دقيقة 189
لقطات مرعبة وسط السيول
لقطات مرعبة وسط السيول
منذ 32 دقيقة 218
القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
منذ 37 دقيقة 10789
مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس
مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس
منذ 42 دقيقة 2000
بالصور.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض
بالصور.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض
منذ 47 دقيقة 1540
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق منصة البنود الزكوية
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق منصة البنود الزكوية
منذ 51 دقيقة 1853
استياء واسع ضد الفنانة لوسي بسبب لفظ خادش للحياء
استياء واسع ضد الفنانة لوسي بسبب لفظ خادش للحياء
منذ ساعة 1104
الهلال يفاوض لاعب أجنبي كبير ويحسم صفقة محلية
الهلال يفاوض لاعب أجنبي كبير ويحسم صفقة محلية
منذ ساعة 2239