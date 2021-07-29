تدور للمشاكل

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الهلال
آل فتيل لاعب حواري واذا تعاقد معه الهلال فسيهبط لدوري الدرجة الغير معروفة
ابومشعل
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رااايق
يمكن كل هذا تباعد بسبب كورونا ***!!!
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** زواجاً رمزيا يعني *** طيب وهل كيف يحدث الغش بالتجارة **!! ههههههههههههههه اييييه دنيااااا **!!!! ياااا جبل...
ابوعبدالله
البنت هي الي تبي الشى وراغبة من زين الطبايع مدخلته معه في الحمام والدليل سكرة الكامير وبعدها شغلته لو هي بنت رجال كان من...

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