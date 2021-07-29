بالفيديو.. شركة Haval الصينية تكشف عن H9 الجديدة كليا

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة Haval الصينية الستار عن H9 الجديدة كليا التي من المتوقع أن تكون منافسا قويا لسيارات Land Cruiser الشهيرة من تويوتا؛ حيث اكتسبت مظهرا أكثر أناقة ويوحي بالقوة من خلال الواجهة الأمامية الكبيرة المزودة بشبك عريض مطلي بالكروم.
وحصلت المركبة على مصابيح مميزة جدا تعتمد على تقنيات LED، فيما تزينت قمرتها بالكروم والخشب الفاخر، واكتست المقاعد بالجلد الفاخر، أما واجهة القيادة فحصلت على نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة لمسية كبيرة، فضلًا عن أنظمة كهربائية للتحكم بحركة المقاعد ودرجة حرارتها، نظام تشغيل عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.
وشملت المركبة نظام تثبيت السرعة على الطرقات السريعة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، فيما ستطرح بعدة محركات، منها محركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 190 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 245 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع أو ثماني سرعات.