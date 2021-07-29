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الهلال يفاوض لاعب أجنبي كبير ويحسم صفقة محلية

منذ ساعة
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الهلال يفاوض لاعب أجنبي كبير ويحسم صفقة محلية

نواف السالم (صدى):
أعلن الإعلامي الرياضي عبدالإله العتيبي، توصل نادي الهلال، إلى اتفاق مع لاعب أجنبي كبير، ليس البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الهلال، حيث عرضت إدارة بن نافل، 15 مليون يور.

وقال العتيبي أن هذا النجم الأجنبي؛ برازيلي الجنسية، ويلعب في الدوري البرتغالي، حيث أعطى الهلال، موافقته الرسمية، على إتمام الصفقة، لافتا إلى أن الصفقة، قد يتم حسمها بشكل رسمي، خلال الأسبوع القادم.

وأيد الإعلامي عبدالله الحنيان، حديث عبدالإله العتيبي، بشأن مفاوضات الهلال، مع لاعب أجنبي، غير نجم وست بروميتش، حيث قال: "الهلال يفاوض لاعب أجنبي، ظهر اسمه بشكل كبير، خلال الفترة الماضية".

وعلى جانب آخر، أعلن الإعلامي الرياضي نبيل العبودي، اقتراب نادي الهلال، من حسم صفقة محلية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضاف العبودي في تصريحات تلفزيونية، أن الصفقة المحلية، للاعب في خط الدفاع، حيث يتم المفاضلة بين اسمين حاليًا، مبينا أن حسم الصفقة بشكل نهائي ورسمي، سيكون خلال 3 أيام، من الآن.

والاسمان المرشحان للانضمام إلى الهلال، لتدعيم خط الدفاع؛ هما: محمد آل فتيل، نجم الأهلي "المنتهي عقده"، وخليفة الدوسري، لاعب القادسية، الذي يجيد في مركز الظهير الأيسر أيضًا.

الهلال
الدوري البرتغالي
مفاوضات الهلال

التعليقات

الهلال
الهلال عدد التعليقات : 11
منذ 26 دقيقة
آل فتيل لاعب حواري
واذا تعاقد معه الهلال فسيهبط لدوري الدرجة الغير معروفة

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أحدث التعليقات

الهلال
آل فتيل لاعب حواري واذا تعاقد معه الهلال فسيهبط لدوري الدرجة الغير معروفة
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