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بالفيديو.. فتاة تثير الجدل بإعلان زواجها من "جبل"

منذ ساعة
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بالفيديو.. فتاة تثير الجدل بإعلان زواجها من "جبل"

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت متسلقة جبال تركية تدعى سافجول أرأرسلان، وتبلغ من العمر 33 عاما، أنها تزوجت رمزيا من جبل "أغري"، فيما قالت أنها فعلت ذلك، واقترنت بجبل بشكل رمزي، لتلفت الانتباه إلى العنف الممارس ضد النساء والأطفال.

وتسلقت الفتاة مع مجموعة تضم 30 شخصا جبل "أغري"، وحين وصلوا على ارتفاع 4200 متر، أخرجت "العروس" من حقيبتها فستان زفاف، وارتدته مثيرة دهشة وحيرة رفاقها.

وأوضحت أنها أقدمت على هذا التصرف بهدف إدانة الجرائم والعنف ضد الاطفال والنساء، لافتة إلى أن التمييز ضد المرأة والانتهاكات المختلفة ضد الأطفال هي ضد حقوق الإنسان: "نحن ندرك أن هذه الجرائم تسبب ألما كبيرا ليس فقط للأفراد الذين تعرضوا للجريمة، ولكن لنا أيضا، وأنها تسبب ضررا معنويا لكل من لنا. من أجل مستقبل مشرق، نتمنى للمرأة أن تكون أقوى وأن يكون الأطفال أكثر أمانًا دون أن يصابوا بأذى غدا".

 

فتاة
زواج
جبل

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9647
منذ 49 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله ***

زواجاً رمزيا يعني *** طيب وهل كيف يحدث الغش بالتجارة **!! ههههههههههههههه

اييييه دنيااااا **!!!!

ياااا جبل ما يهزك ريـح **!!!!! ههههههههههههههههههههههههههه

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