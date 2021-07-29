فريق بحثي يتوصل إلى علاج مبتكر لكورونا والإنفلونزا

متابعة_أميرة خالد (صدى):
عكف فريق بحثي من أقسام علم الأدوية والصيدلة والأحياء الدقيقة بكلية الطب جامعة هونغ كونغ، على تطوير تركيبة مسحوق جاف قابل للاستنشاق من عقار "تامباروتين"، وثبتت فاعليته على نطاق واسع ضد فيروسات كورونا والإنفلونزا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".
ومن المتوقع أن تنطلق التجارب السريرية في الفترة المقبلة، فيما يمكن أن يكون للاستخدام المبكر لعامل مضاد للفيروسات تأثير واسع النطاق في السيطرة على انتشار التهابات الجهاز التنفسي، بينما أوضح فريق البحث من جامعة هونغ كونغ، في دراسة سابقة، بأن أحد مشتقات مركب الريتينويد، وهو (AM580) له نشاط واسع النطاق مضاد لفيروسات كورونا المستجد والإنفلونزا.
ويعد نظير (AM580) هو عقار "تامباروتين"، وهو أحد مشتقات مركب الريتينويد، ويتم تسويقه حالياً في اليابان كعلاج يأخذ عن طريق الفم لابيضاض الدم النخاعي الحاد، ولكن يوجد له أيضاً نشاط مضاد للفيروسات مشابه لـ(AM580)، غير أنه يتفوق عليه بأنه منتج موجود بالأسواق وثبت أنه آمن للاستخدام، وتأثيراته الجانبية أكثر اعتدالاً من مشتقات الريتينويد الأخرى.
ويقلل تناوله عن طريق مسحوق استنشاق، من مخاطر الآثار الضارة، ويحسّن الفاعلية العلاجية، وهو بذلك يكون سهل الإعطاء (الذاتي)، ويمكن أن يستخدم كوقاية وعلاج، فيما تم تحضير تركيبة المسحوق الجاف المستنشق من "تامباروتين" عن طريق تقنية هندسية للجسيمات تجمع بين التجميد بالرش والتجفيف بالتجميد لإنتاج جزيئات ذات خصائص رذاذ ممتازة للاستنشاق.
وأكد فريق البحث بجامعة هونغ كونغ أن جرعة وقائية من مسحوق "تامباروتين" قللت بشكل كبير من تكاثر الفيروس وحمل الحمض النووي الريبي الفيروسي لكورونا المستجد في رئتي الهامستر، وتم أيضاً إثبات فاعليته المضادة للفيروسات التاجية وفيروس الإنفلونزا.