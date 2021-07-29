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وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

منذ ساعتين
2174
وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح 115 وظيفة شاغرة في عدة مجالات وتخصصات مع خبرات تبدأ من سنة فما فوق، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الهيئة، أن التخصصات المطلوبة هي: التسويق، المالية، الإدارة، القانون، الاقتصاد، الهندسة، الإحصاء، الامتثال، المحاسبة، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، إدارة المكاتب، نظم المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، أمن المعلومات، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، تقنية المعلومات.

وأشارت إلى أن للإطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 

 

 

وظائف
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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