جامعة تبوك تعلن عن عدد من الوظائف الأكاديمية برتبة أستاذ مساعد

عطاالله العمراني (صدى):
أعلنت جامعة تبوك اليوم, عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بدرجة أستاذ مساعد للرجال والنساء، وذلك في في عدداً من الكليات وفي تخصصات مُختلفة داخل مدينة تبوك وفي المحافظات.
وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً ابتداء من اليوم، ويستمر حتى تاريخ 29 / 12/ 1442هـ
وذلك من خلال موقع الجامعة .
وأفادت الجامعة أنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية, وأن يكون أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة (الدكتوراه) أو مايعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة, وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد فما فوق في درجة البكالوريوس, وأن تكون شهادة الدكتوراه في نفس التخصص وامتداداً لمرحلة البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق معه حسب رأي المجالس المختصة, وأن تكون جميع مراحل دراسة المتقدم (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) قد تمت بالانتظام الكامل, وأن لايتجاوز عمر المتقدم عن ٤٥ سنة، عند تاريخ الإعلان على الوظيفة, وأن يجتاز المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة .