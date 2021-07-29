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الربيعة: نحن متفائلون لنجاح فصل التوأم الطفيلي ونثق بقدرة أعضاء الفريق الطبي

منذ ساعة
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الربيعة: نحن متفائلون لنجاح فصل التوأم الطفيلي ونثق بقدرة أعضاء الفريق الطبي

الرياض (صدى):
كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن العملية الجراحية التي تجرى الآن لفصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في المرحلة الثالثة .

وأضاف الربيعة أن أطباء جراحة المسالك البولية قاموا بعمل مناظير للجهاز البولي والتناسلي وبعدها تبدأ مرحلة التعقيم ثم فتح الجرح ، مبديا تفاءله لنجاح العملية وثقته في قدرة الفريق الطبي المشارك.

وفي وقت سابق، توقع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن تستغرق العملية الجراحية لفصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني قرابة 8 ساعات ونصف، وتُجرى على ثماني مراحل، ويشارك في العملية التي جاءت إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وكان والد التوأم الطفيلي اليمني الذي أجريت لهما عملية الفصل في الرياض، أبدى سعادته العارمة هو وزوجته بعد تلقيهما نبأ إجراء عملية الفصل، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة
المسالك البولية
التوأم الطفيلي
مرحلة التعقيم

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 66
منذ 47 دقيقة
مبديا تفاءله لنجاح العملية وثقته في قدرة الفريق الطبي المشارك !!!
خلي ثقتك في الله عز وجل فوالله لن تستطيع أن تفعل شيئآ بدون
قدرة المولى عز وجل ولا تغرنك نجاحاتك السابقة التي أتتك بعد توفيق
الله لك ايضآ أنت ومن معك من الفريق الطبي فإلى الله يعود كل شيء .
النشمي
النشمي عدد التعليقات : 520
منذ 25 دقيقة
ط كلامك صح ماقصرت ومن يتوكل على الله فهو حسبة

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أحدث التعليقات

خالد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
كلام مليان
اعلامنا كله مسخر لخدمة النصر :)
رااايق
أنا أبغي أعرف أنت كيف صرت طبيب ****؟؟!!! قال أيش قال صار ضرس العقل غير مهم قال ***!! ههههههههههههههههههه أستغفر الله وأتوب إليه ***
النشمي
ط كلامك صح ماقصرت ومن يتوكل على الله فهو حسبة
سلطان
بل لولا الله ثم السعودية هكذا يجب ان تقول. نسأل الله ان لا يتكلنا على انفسنا

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