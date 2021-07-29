شركة التصنيع تعلن عن وظائف شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض، والجبيل، وجدة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة هي رئيس المرافق والطاقة (الدمام)، مدير عمليات الخدمات المالية (الرياض)، مهندس تقدير التكلفة (الجبيل)، أخصائي أول المناقصات والمواد الاستهلاكية (الدمام)، أخصائي الإعفاءات والتقارير الجمركية (الرياض)، رئيس المبيعات الإقليمي (جدة)، مهندس سلامة العمليات (الجبيل)، رئيس المبيعات (الجبيل)، أخصائي المشتريات اللوجستية (الجبيل).
وأضافت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021م، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة شروط الوظائف المُعلنة، عن طريق بوابة الشركة