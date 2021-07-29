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شركة التصنيع تعلن عن وظائف شاغرة في 4 مدن

منذ 18 دقيقة
1351
شركة التصنيع تعلن عن وظائف شاغرة في 4 مدن

فاطمة المالكي (صدى):
أتاحت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين وغير المواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والرياض، والجبيل، وجدة.

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة هي رئيس المرافق والطاقة (الدمام)، مدير عمليات الخدمات المالية (الرياض)، مهندس تقدير التكلفة (الجبيل)، أخصائي أول المناقصات والمواد الاستهلاكية (الدمام)، أخصائي الإعفاءات والتقارير الجمركية (الرياض)، رئيس المبيعات الإقليمي (جدة)، مهندس سلامة العمليات (الجبيل)، رئيس المبيعات (الجبيل)، أخصائي المشتريات اللوجستية (الجبيل).

وأضافت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 يوليو 2021م، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة شروط الوظائف المُعلنة، عن طريق بوابة الشركة

 

جدة
الرياض
وظائف شاغرة
شركة «التصنيع»

التعليقات

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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