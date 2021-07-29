نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. والد التوأم الطفيلي: انتظرنا لحظة الفصل لمدة 7 أشهر

منذ ساعتين
2040
بالفيديو.. والد التوأم الطفيلي: انتظرنا لحظة الفصل لمدة 7 أشهر

الرياض (صدى):
أكد والد التوأم الطفيلي اليمني الذي أجريت لهما عملية الفصل في الرياض، على سعادته العارمة هو وزوجته بعد تلقيهما نبأ إجراء عملية الفصل، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله.

وأوضح والد التوأم الطفيلي، أنهم انتظروا هذه اللحظة مند حوالي 7 أشهر وكانوا يتطلعون لإجراءها قبل ذلك الوقت ولكن كانت هناك مشاكل في الوزن ولكن اكتمل الوزن، مضيفًا: "الفرحة تكتمل عند خروج عائشة بالسلامة".

ومن جانبها، قالت والدة الطفلة، أنها متفائلة بعملية الفصل، فيما أضاف الوالد أن الدكتور عبدالله الربيعة قام بطمأنتهم وأكد لهم سهولة العملية مقارنة بغيرها ونسبة نجاحها كبيرة، فيما هناك فريق طبي كبير عكف على إجراء عملية الفصل.

وبدأت إجراءات فحص فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض؛ حيث تستمر لمدة 8 ساعات وفق إمكانات طبية متطورة، وبمشاركة 25 طبيبا وأخصائيا في عملية الفصل.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت استعداد الفريق الطبي، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، بالرياض، لإجراء عملية جراحية لفصل توأم طفيلي يمني.

اقرأ أيضًا:

وزارة الحرس الوطني توضح "ما هو التوأم الطفيلي"

إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني غدا بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

الرياض
عملية الفصل
التوأم الطفيلي
توأم يمني

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الهلال
آل فتيل لاعب حواري واذا تعاقد معه الهلال فسيهبط لدوري الدرجة الغير معروفة
ابومشعل
جفينكو على كبر سنه الا انه مكسب لأي فريق
رااايق
يمكن كل هذا تباعد بسبب كورونا ***!!!
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** زواجاً رمزيا يعني *** طيب وهل كيف يحدث الغش بالتجارة **!! ههههههههههههههه اييييه دنيااااا **!!!! ياااا جبل...
ابوعبدالله
البنت هي الي تبي الشى وراغبة من زين الطبايع مدخلته معه في الحمام والدليل سكرة الكامير وبعدها شغلته لو هي بنت رجال كان من...

أخر الأخبار

بالفيديو.. فتح حركة السير على جسر العقيق بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة
بالفيديو.. فتح حركة السير على جسر العقيق بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة
منذ 10 دقائق 1420
تدور للمشاكل
تدور للمشاكل
منذ 20 دقيقة 219
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 25 دقيقة 178
لقطات مرعبة وسط السيول
لقطات مرعبة وسط السيول
منذ 30 دقيقة 195
القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في الرياض
منذ 35 دقيقة 10765
مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس
مفاجآت في صفقة النصر المنتظرة لضم غويديس
منذ 40 دقيقة 1969
بالصور.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض
بالصور.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني في الرياض
منذ 45 دقيقة 1536
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق منصة البنود الزكوية
"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق منصة البنود الزكوية
منذ 50 دقيقة 1850
استياء واسع ضد الفنانة لوسي بسبب لفظ خادش للحياء
استياء واسع ضد الفنانة لوسي بسبب لفظ خادش للحياء
منذ ساعة 1089
الهلال يفاوض لاعب أجنبي كبير ويحسم صفقة محلية
الهلال يفاوض لاعب أجنبي كبير ويحسم صفقة محلية
منذ ساعة 2221