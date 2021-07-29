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طريقة حماية هاتفك من اختراقات الهاكرز

منذ 13 دقيقة
1309
طريقة حماية هاتفك من اختراقات الهاكرز

وكالات (صدى):
كشف متخصصون بمجال الأمن السيبراني إن إطفاء الهاتف الذكي وإعادة تشغيله يخرب خطط المتسللين "هاكرز" وتمنعهم من سرقة المعلومات من الهواتف الذكية.

وأوضح المتخصصون، أن إطفاء الهواتف وإعادة تشغيلها بانتظام لن يوقف هجمات قراصنة المعلومات أو شركات التجسس، لكنه يعكر صفو عملهم ويدفعهم لبذل مزيد من الجهود لإنجاح اختراقهم.

وأزاحت وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، الستار عن دليل "أفضل الممارسات" لأمن الأجهزة المحمولة العام الماضي، والذي أوصت فيه بإعادة تشغيل الهاتف كل أسبوع كوسيلة لوقف القرصنة.

ومن جانبه، صرح عضو لجنة المخابرات السرية بمجلس الشيوخ السناتور أنجوس كينغ إن لديه سبب للقلق بشأن المتسللين، وقد حصل على هذه النصيحة من قبل موظفين متخصصين بالأمن السيبراني، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل هاتفه أصبحت الآن جزءا من روتينه، للحفاظ على أمان هاتفه، وقد يقوم بذلك مرة واحدة في الأسبوع.

 

 

هواتف ذكية
القرصنة
الهاكرز
اختراق الهاتف

التعليقات

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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