طريقة حماية هاتفك من اختراقات الهاكرز

وكالات (صدى):
كشف متخصصون بمجال الأمن السيبراني إن إطفاء الهاتف الذكي وإعادة تشغيله يخرب خطط المتسللين "هاكرز" وتمنعهم من سرقة المعلومات من الهواتف الذكية.
وأوضح المتخصصون، أن إطفاء الهواتف وإعادة تشغيلها بانتظام لن يوقف هجمات قراصنة المعلومات أو شركات التجسس، لكنه يعكر صفو عملهم ويدفعهم لبذل مزيد من الجهود لإنجاح اختراقهم.
وأزاحت وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، الستار عن دليل "أفضل الممارسات" لأمن الأجهزة المحمولة العام الماضي، والذي أوصت فيه بإعادة تشغيل الهاتف كل أسبوع كوسيلة لوقف القرصنة.
ومن جانبه، صرح عضو لجنة المخابرات السرية بمجلس الشيوخ السناتور أنجوس كينغ إن لديه سبب للقلق بشأن المتسللين، وقد حصل على هذه النصيحة من قبل موظفين متخصصين بالأمن السيبراني، لافتًا إلى أن إعادة تشغيل هاتفه أصبحت الآن جزءا من روتينه، للحفاظ على أمان هاتفه، وقد يقوم بذلك مرة واحدة في الأسبوع.