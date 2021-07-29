واتساب يتيح إخفاء الدردشات المؤرشفة بشكل دائم

وكالات (صدى):
أضاف تطبيق التراسل الفوري واتساب خيارًا جديدًا يُتيح إخفاء الدردشات المؤرشفة بشكل دائم، مع إمكانية استقبال إشعارات الرسائل الجديدة لنفس الدردشة.
وتعمل هذه الميزة الجديدة على إتاحة إخفاء الدردشة عن العرض بشكل أساسي، مع إمكانية التحقق منها في الأرشيف وإعادة تنشيطها في الوقت المرغوب به، فيما تهدف إلى الاحتفاظ بسلسلة الرسائل النشطة التي تأتي من بعض الدردشات خارج صندوق الوارد، مع إمكانية الوصول إليها بعد ذلك.
وتتسب عودة ظهور المحادثات المؤرشفة بصندوق الوارد في حال إرسال رسالة جديدة، في إشكالية كبيرة كانت تواجه المُستخدمين، قبل أن ينجح الموقع في تجاوزها.