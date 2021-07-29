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واتساب يتيح إخفاء الدردشات المؤرشفة بشكل دائم

منذ 47 دقيقة
1553
واتساب يتيح إخفاء الدردشات المؤرشفة بشكل دائم

وكالات (صدى):
أضاف تطبيق التراسل الفوري واتساب خيارًا جديدًا يُتيح إخفاء الدردشات المؤرشفة بشكل دائم، مع إمكانية استقبال إشعارات الرسائل الجديدة لنفس الدردشة.

وتعمل هذه الميزة الجديدة على إتاحة إخفاء الدردشة عن العرض بشكل أساسي، مع إمكانية التحقق منها في الأرشيف وإعادة تنشيطها في الوقت المرغوب به، فيما تهدف إلى الاحتفاظ بسلسلة الرسائل النشطة التي تأتي من بعض الدردشات خارج صندوق الوارد، مع إمكانية الوصول إليها بعد ذلك.

وتتسب عودة ظهور المحادثات المؤرشفة بصندوق الوارد في حال إرسال رسالة جديدة، في إشكالية كبيرة كانت تواجه المُستخدمين، قبل أن ينجح الموقع في تجاوزها.

واتساب
الدردشات المؤرشفة
رسائل جديدة

التعليقات

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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