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امرأة تتعرض للضرب المبرح من زوجها حتى فقدت جنينها

منذ 52 دقيقة
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امرأة تتعرض للضرب المبرح من زوجها حتى فقدت جنينها

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعرضت امرأة بالغة من العمر 36 عاما، للضرب المبرح من زوجها البالغ من العمر 39 عاما ما عرض جنينها للإجهاض؛ حيث كانت في الشهر الخامس من حملها.

وكان الزوج مدمنًا للمخدرات وأحيانا تصيبه نوبات من الجنون يقوم بضربها بشكل مبرح و يصيبها بجروح بالغة ويعود إليها ليعتذر فيما بعد لكن عقب إصابتها بجروح بالغة في جسدها.

وقالت الزوجة، أنها كانت تعمل خبيرة تجميل، وطلب منها أن تعتزل مهنتها التي كانت توفر لهم مالا كافيا في كل شهر بسبب غيرته المفرطة عليها وطلب منها أن تمكث في المنزل وسيبحث هو عن عمل لكنه فشل وأصبحا يعانيان من الفقر في شهور حملها الأولى.

وأقدم الزوج على خطف زوجته حينما هددته بالهروب من المنزل وطلبها الطلاق، وضربها وحرق أجزاء من جسدها بالمكواة، حتى فقدت جنينها بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له على يد زوجها.

فتاة
ضرب
الإجهاض
خلافات زوجية

التعليقات

دلوع بابا و ماما
دلوع بابا و ماما عدد التعليقات : 2685
منذ 3 دقائق
يا شرير

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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