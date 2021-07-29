امرأة تتعرض للضرب المبرح من زوجها حتى فقدت جنينها

متابعة_أميرة خالد (صدى):
تعرضت امرأة بالغة من العمر 36 عاما، للضرب المبرح من زوجها البالغ من العمر 39 عاما ما عرض جنينها للإجهاض؛ حيث كانت في الشهر الخامس من حملها.
وكان الزوج مدمنًا للمخدرات وأحيانا تصيبه نوبات من الجنون يقوم بضربها بشكل مبرح و يصيبها بجروح بالغة ويعود إليها ليعتذر فيما بعد لكن عقب إصابتها بجروح بالغة في جسدها.
وقالت الزوجة، أنها كانت تعمل خبيرة تجميل، وطلب منها أن تعتزل مهنتها التي كانت توفر لهم مالا كافيا في كل شهر بسبب غيرته المفرطة عليها وطلب منها أن تمكث في المنزل وسيبحث هو عن عمل لكنه فشل وأصبحا يعانيان من الفقر في شهور حملها الأولى.
وأقدم الزوج على خطف زوجته حينما هددته بالهروب من المنزل وطلبها الطلاق، وضربها وحرق أجزاء من جسدها بالمكواة، حتى فقدت جنينها بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له على يد زوجها.