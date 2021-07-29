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الحصيني: اليوم أول "طباخ التمر" وشدة الحرارة ستستمر

منذ 57 دقيقة
1704
الحصيني: اليوم أول "طباخ التمر" وشدة الحرارة ستستمر

الرياض (صدى):
قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الخميس هو أول أيام ما يسمى بـ "طباخ التمر"، والذي كان يعرف عند العرب قديماً بالشعرى اليمانية.

وأوضح الحصيني أن هذه الأيام يظهر التمر الرطب والفواكه الصيفية ويحل أوان استخراج اللؤلؤ في الخليج ويبدأ كذلك غرس النخيل، كما يظهر نجم الذراع ومدته 13 يوماً حيث ينتهي في الثاني من شهر محرم.

وأضاف أن شدة الحرارة سوف تستمر وقد تحدث أحياناً عواصف ترابية، كما سترتفع الرطوبة على السواحل، مشيراً إلى أننا نعيش المنزلة الخامسة من منازل الصيف والتي تظهر فيها الغيوم على المناطق الوسطى والشرقية.

الحصيني
شدة الحرارة
طباخ التمر

التعليقات

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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