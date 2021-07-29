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طبيبة تغذية تحدد الأطعمة التي يجب تناولها بعد الشفاء من كورونا

منذ ساعة
1580
طبيبة تغذية تحدد الأطعمة التي يجب تناولها بعد الشفاء من كورونا

أميرة خالد (صدى):
قالت الدكتورة يورغيتا فارايفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية، أنه يجب تغيير النظام الغذائي للشخص بعد شفائه من "كوفيد-19" ليستعيد حالته الطبيعية بسرعة.

وأوضحت الأخصائية الروسية إلى أن النظام الغذائي المتوازن والمتنوع يلعب دورا مهما في عملية استعادة الحالة الطبيعية بعد الشفاء من "كوفيد-19"،بحسب لراديو "سبوتنيك".

وأكدت المختصة على ضرورة احتواء الأطعمة على سعرات حرارية عالية- 20-30 كيلوسعرة لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم، كما يجب أن تحتوي وجبة الطعام على البروتينات، لمكافحة ضمور العضلات الحاصل خلال فترة المرض.

وأضافت: "يجب أن تحتوي وجبة الطعام على كمية كافية من البروتينات 1.2-2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، لمكافحة ضمور العضلات مع الأخذ بالاعتبار حالة الكلى، مشيرة إلى ضرورة تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات الموسمية (كل حصة 80 غراما تقريبا) يوميا".

ونصحت بعدم الإفراط في تناول الطعام بعد المساء، ومن الأفضل أن يتناول الشخص وجبة الطعام الأخيرة قبل 2-4 ساعات من النوم.

كورونا
الأطعمة
طبيبة تغذية
الشفاء من كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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