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صورة قديمة من المملكة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 131234
منذ 8 دقائق
تماام ..
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أحدث التعليقات
7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏
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