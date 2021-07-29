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النفط يواصل مكاسبه عند أعلى مستوى في أسبوعين

منذ ساعة
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النفط يواصل مكاسبه عند أعلى مستوى في أسبوعين

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، ليواصل مكاسبه من أعلى مستوى في أسبوعين، بعد أن سجلت مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفاضات قوية، مما يشير إلى أن ذروة الطلب في الصيف لا تزال قوية على الرغم من عودة تفشي كوفيد-19.

وشهدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك الارتفاع قرب 73 دولارًا للبرميل، بعد مكاسب بنسبة 1٪ يوم أمس الأربعاء، فيما صعد برنت إلى 75 دولاراً للبرميل، وتراجعت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020، في حين تراجعت إمدادات نواتج التقطير بأكبر قدر منذ أبريل.

وأشارت بيانات من إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات الخام الأميركية تقلصت بمقدار 4.09 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات في مسح أجرته بلومبرغ لتراجع بواقع 2.5 مليون برميل. كما تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.25 مليون برميل.

النفط
الوقود
مخزونات الخام
مخزونات البنزين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131234
منذ 40 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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