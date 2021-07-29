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رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

منذ ساعة
1371
رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطارا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي المهد ووادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

التعليقات

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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