أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.44541، العملة مقابل الريال الواحد 0.22495
- الدولار: 3.75043، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
- درهم إماراتي: 1.02103، مقابل الريال الواحد 0.97941
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68565
- دينار أردني: 5.28982، مقابل الريال الواحد 0.18904
- دينار كويتي: 12.47260 مقابل الريال الواحد 0.08018
- دينار بحريني: 9.94929، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.03006، مقابل الريال الواحد 0.97082
-الدرهم المغربي: 0.42074 مقابل الريال الواحد 2.37924
- الجنيه المصري: 0.23890، مقابل الريال الواحد 4.18594