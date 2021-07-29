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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ ساعتين
1333
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.44541، العملة مقابل الريال الواحد 0.22495

- الدولار: 3.75043، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

- درهم إماراتي: 1.02103، مقابل الريال الواحد 0.97941

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68565

- دينار أردني: 5.28982، مقابل الريال الواحد 0.18904

- دينار كويتي: 12.47260 مقابل الريال الواحد 0.08018

- دينار بحريني: 9.94929، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.03006، مقابل الريال الواحد 0.97082

-الدرهم المغربي: 0.42074 مقابل الريال الواحد 2.37924

- الجنيه المصري: 0.23890، مقابل الريال الواحد 4.18594

المملكة
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها
أبو عبدالله الحربي
ليس بمنأى لن المناى هو الوطن ومن لاوطن له الوطن يوطن الأمن أمان 🙏

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