نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ ساعة
1326
1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير وأجزاء من منطقة نجران، كما يشمل ذلك مرتفعات الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمنطقة الشرقية و أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، كما يبقي الطقس شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الرياض
المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131230
منذ ساعة
ربنا يريد بنا خير ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد
لو لي صاحب سلطة والله ما أحاسب الا البنت لانها واضحة انها مدرج والا لونها متحشمه ما كان جاها ولكن واضح بطريقتها وطريقة استفسزازها
الموسى ابراهيم
أسأل الله تعالى التوفيق والنجاح للهلال ويسيرنحوتحقيق الانجازات والانتصارات والبطولات بأرادت الله وتوفيقة
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
أبو زياد الخالدي
وش قرقاش اصوله وين نبي نعرف
أبو عبد الرحمن ✍️
من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه.

أخر الأخبار

صورة قديمة من المملكة
صورة قديمة من المملكة
منذ 14 دقيقة 93
رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة
منذ 25 دقيقة 1177
شاب يشعل النيران في شقيقه لخلافات مالية
شاب يشعل النيران في شقيقه لخلافات مالية
منذ 31 دقيقة 268
وزير الرياضة في حديث تشجيعي مع ممثل المملكة السباح يوسف بو عريش
وزير الرياضة في حديث تشجيعي مع ممثل المملكة السباح يوسف بو عريش
منذ 40 دقيقة 1290
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1239
صورة.. قطعة من "كعكة زفاف" الأمير تشارلز وديانا للبيع!
صورة.. قطعة من "كعكة زفاف" الأمير تشارلز وديانا للبيع!
منذ ساعة 564
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ ساعة 1326
طبيب يحصل على 1.6 مليون دولار بالنصب على أهله
طبيب يحصل على 1.6 مليون دولار بالنصب على أهله
منذ ساعة 587
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ ساعة 1276
"فوكس سينما" تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية بالرياض
"فوكس سينما" تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية بالرياض
منذ ساعتين 1410