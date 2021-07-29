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تركي الحربي : هذه هي إحصائيات قائد المنتخب سلمان الفرج في أولمبياد
منذ 9 ساعات
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 671
منذ 54 دقيقة
تركي الحربي من المدرجات للتلفزيون بدون اي شهاده جامعيه في الاعلام هذا الى يتصدر المشهد ويسقط ويحمل لاعب
مع ان الكل اجمع على اخطاء المدرب وضعف امكانياته وان المنتخب يحتاج مدرب عالمي لكن دفاع اعلام النصر المستميت عن الشهري والذي خدمهم بالسمسره على لاعبين الاولمبي وتسجيلهم بالنصر اكيد مستفيدين واخر همهم المنتخب
مجرد زائر
عدد التعليقات : 10
منذ 45 دقيقة
هذا اعلاممنا هههههههههههه تركي فسوي الحربي من مدرج النصر بثياب رثه وشكل مغبر ولسان سليط الى قناه 24 ولا يحمل اي شهاده في الاعلام ارزاق
طيب ممكن تحمل المدرب الى اختار التشكيله يا شاطر !!!!!!!!!!!!!!!!!
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