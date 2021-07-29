نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تركي الحربي : عبدالله الحمدان لعب مع منتخبنا 9 مباريات ولم يسجل إلا هدف واحد

منذ 5 ساعات
1360

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طيب
راقي
صراحه في جرأه بالشباب اليوم عجيبه جداً حسبي الله عليكم ياجيل الفساد
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههه

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
منذ دقيقة 1014
طبيب يحصل على 1.6 مليون دولار بالنصب على أهله
طبيب يحصل على 1.6 مليون دولار بالنصب على أهله
منذ 3 دقائق 92
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ 6 دقائق 1077
"فوكس سينما" تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية بالرياض
"فوكس سينما" تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية بالرياض
منذ 23 دقيقة 1149
قرقاش: عدم التدخل في الشأن الداخلي من أساسيات العلاقات الثنائية
قرقاش: عدم التدخل في الشأن الداخلي من أساسيات العلاقات الثنائية
منذ 54 دقيقة 1410
سيدة تقتل زوجها بسم فئران للارتباط بشقيقه!
سيدة تقتل زوجها بسم فئران للارتباط بشقيقه!
منذ ساعة 884
وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
وزارة الشؤون البلدية والقروية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ ساعة 1697
شاب يعود للحياة قبل لحظات من دفنه
شاب يعود للحياة قبل لحظات من دفنه
منذ ساعة 970
عضو شورى سابق: السعودي يستقيل ولا يهرب
عضو شورى سابق: السعودي يستقيل ولا يهرب
منذ ساعتين 1525
تحذير رسمي لمدرب صفع لاعبته في أولمبياد طوكيو
تحذير رسمي لمدرب صفع لاعبته في أولمبياد طوكيو
منذ ساعتين 1815