تحذير رسمي لمدرب صفع لاعبته في أولمبياد طوكيو

وكالات (صدى):
وجه الاتحاد الدولي للجودو، أمس الأربعاء، تحذيرا رسميا إلى المدرب الذي تم تصويره وهو يصفع اللاعبة الألمانية مارتينا ترايدوس قبل مواجهة لها في أولمبياد طوكيو 2020.
وذكر بيان الاتحاد، أن "الجودو رياضة تعليمية ولا يمكن التسامح مع مثل هذه التصرفات، والتي تتعارض مع المدونة الأخلاقية للعبة".
يأتي ذلك على الرغم من دفاع اللاعبة التي تم صفعها عن مدربها، حيث أكدت أنه يفعل ما طلبته منه فقط، قائلة: " لم يكن كافيا".
يذكر أن مارتينا ترايدوس نافست في بطولة سيدات وزن 63 كغم، وكانت فازت بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للجودو 2015 في باكو، وحصلت على الميدالية البرونزية قبل عامين، ونافست في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2016 في ريو دي جانيرو في منافسات وزن 63 كغم للسيدات، وهزمت ماريانا سيلفا من البرازيل في الجولة الثانية.
اقرأ أيضا: