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تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي

منذ ساعتين
1389
تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي

الرياض (صدى):
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس الأربعاء، بوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق الثنائي فيما يخص العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تطرق الجانبان إلى ضرورة مواصلة الجهود المشتركة بشأن مكافحة جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، من أجل حماية الإنسان ودعم النمو الاقتصادي.

وناقش الجانبان أبرز فرص التعاون الاقتصادي، خاصة في الابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، كما شدد الجانبان أهمية تشجيع المستثمرين للمساهمة في التنمية المستدامة والمشروعات الضخمة في البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

المملكة
فرنسا
وزير الخارجية
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
راقي
صراحه في جرأه بالشباب اليوم عجيبه جداً حسبي الله عليكم ياجيل الفساد
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههههه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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