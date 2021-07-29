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مصطفى سيريتش: لولا السعودية لما كانت هناك دولة تسمى بالبوسنة والهرسك

منذ 9 دقائق
1156
مصطفى سيريتش: لولا السعودية لما كانت هناك دولة تسمى بالبوسنة والهرسك

ساراييفو (صدى):
ثمن مفتي البوسنة والهرسك السابق الدكتور مصطفى سيريتش، جهود المملكة وخادم الحرمين الشريفين الداعمة لبلاده.

وقال سيريتش: "لولا الله ثم السعودية لما كانت هناك دولة تسمى بالبوسنة والهرسك"، مضيفا: " مواقف الملك سلمان تاريخية ودعمه للبوسنة وشعبها محل تقدير".

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في زيارة رسمية قبل أيام للبوسنة والهرسك، أكد خلالها أنها دولة تحتل مكانة كبيرة لدى خادم الحرمين الشريفين منذ أن كان أميراً لمنطقة الرياض، وهو من أكبر الداعمين لها ولشعبها، ومواقفه مشهودة ومسطرة.

وأكد آل الشيخ أن العلاقات بين البلدين متميزة، والقيادة تسعى دائماً لتعميق أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم الشعب البوسني الصديق.

المملكة
خادم الحرمين
البوسنة والهرسك
مصطفى سيريتش

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهدي الجميع..
ابو عبدالله
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
abdoo
كلام أعصب عليه .
بلبل البحر
قاتل الله الظالمين
غرم الزهراني
اتقوا الله ولا تجمعون النساء بالرجال حسبنا الله عليكم اسال الله ينتقم منكم

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