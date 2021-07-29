زعيم سنة إيران يهاجم إدارة النظام

طهران (صدى):
هاجم زعيم أهل السُنة في إيران، مولوي عبدالحميد، أمس الأربعاء، إدارة نظام الملالي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن محافظة خوزستان ضد أزمة شح المياه.
وأكد عبد الحميد، أن تلك الاحتجاجات تأتي بالأساس لسوء إدارة النظام، فضلا عن الفقر والحرمان الذي يعانيه الأهالي.
وقال عبدالحميد: "احتجاجات المواطنين في خوزستان لا تأتي بسبب شح المياه فحسب، وإنما نتيجة سوء الإدارة والفقر والحرمان، ولذلك من الطبيعي أن تسفر هذه الأمور عن غضب الأهالي".
وأضاف: "العرب في إيران يفتقدون الرفاهية ويجهلون مصيرهم ويتعرضون للضغوط والعنصرية، في حين أن أراضيهم وأراضي آبائهم وأجدادهم تتمتع بثروات من المعادن والمياه من المفترض أن تضعهم في مكانة أفضل".