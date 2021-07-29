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زعيم سنة إيران يهاجم إدارة النظام

منذ ساعة
1377
زعيم سنة إيران يهاجم إدارة النظام

طهران (صدى):
هاجم زعيم أهل السُنة في إيران، مولوي عبدالحميد، أمس الأربعاء، إدارة نظام الملالي، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها مختلف مدن محافظة خوزستان ضد أزمة شح المياه.

وأكد عبد الحميد، أن تلك الاحتجاجات تأتي بالأساس لسوء إدارة النظام، فضلا عن الفقر والحرمان الذي يعانيه الأهالي.

وقال عبدالحميد: "احتجاجات المواطنين في خوزستان لا تأتي بسبب شح المياه فحسب، وإنما نتيجة سوء الإدارة والفقر والحرمان، ولذلك من الطبيعي أن تسفر هذه الأمور عن غضب الأهالي".

وأضاف: "العرب في إيران يفتقدون الرفاهية ويجهلون مصيرهم ويتعرضون للضغوط والعنصرية، في حين أن أراضيهم وأراضي آبائهم وأجدادهم تتمتع بثروات من المعادن والمياه من المفترض أن تضعهم في مكانة أفضل".

ايران
النظام
السنة

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهدي الجميع..
ابو عبدالله
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
abdoo
كلام أعصب عليه .
بلبل البحر
قاتل الله الظالمين
غرم الزهراني
اتقوا الله ولا تجمعون النساء بالرجال حسبنا الله عليكم اسال الله ينتقم منكم

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