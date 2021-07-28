إعفاء المدير العام للتلفزيون التونسي

تونس (صدى):
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، قرارا بإعفاء المدير العام لمؤسسة التلفزيون التونسي لسعد الداهش.
ووفق بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، فقد كُلفت الصحفية عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.
كماأصدر الرئيس التونسي قرارا بتشكيل غرفة عمليات لإدارة التعامل مع جائحة كورونا تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية بالجيش التونسي.
وتأتي هذه التطورات على خلفية إصدار الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.