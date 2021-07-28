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إعفاء المدير العام للتلفزيون التونسي

منذ ساعة
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إعفاء المدير العام للتلفزيون التونسي

تونس (صدى):
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، قرارا بإعفاء المدير العام لمؤسسة التلفزيون التونسي لسعد الداهش.

ووفق بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، فقد كُلفت الصحفية عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتاً.

كماأصدر الرئيس التونسي قرارا بتشكيل غرفة عمليات لإدارة التعامل مع جائحة كورونا تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية بالجيش التونسي.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إصدار الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر.

تونس
لعفاء
مدير التلفزيون

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 135
منذ 18 دقيقة
الرئيس عرف أن الربيع خريف إخوان خريف والشعوب عرفت نحمد ألله أنه معايير واضحة الواضح اتضح للمواطن فضل وكرم لسعودية النور أمن وأمان 🕋🇸🇦☝🙏

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهدي الجميع..
ابو عبدالله
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
abdoo
كلام أعصب عليه .
بلبل البحر
قاتل الله الظالمين
غرم الزهراني
اتقوا الله ولا تجمعون النساء بالرجال حسبنا الله عليكم اسال الله ينتقم منكم

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