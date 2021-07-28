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نجل حميدان التركي: الأمل يتجدد

منذ ساعة
1583
نجل حميدان التركي: الأمل يتجدد

عادل الحربي (صدى):
زف نجل المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي، بشرى سارة، بشأن احتمالية الإفراج عن والده.

وقال تركي حميدان التركي:"بعد 15 عام من السجن يتجدد الأمل بالفرج في جلسة الإفراج المشروط القادمة لوالدي، والمقرر ان تعقد يوم الثلاثاء 3 اغسطس، دعواتكم".

وكانت الشرطة الأمريكية، قد اعتقلت حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، وتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقلته الشرطة مجددًا عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.

امريكا
المملكة
حميدان التركي

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهدي الجميع..
ابو عبدالله
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
abdoo
كلام أعصب عليه .
بلبل البحر
قاتل الله الظالمين
غرم الزهراني
اتقوا الله ولا تجمعون النساء بالرجال حسبنا الله عليكم اسال الله ينتقم منكم

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