نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الإعدام مصير رجل دفن زوجته حية

منذ ساعتين
996
الإعدام مصير رجل دفن زوجته حية

القاهرة (صدى):
قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، بالإعدام شنقا، لزوج قتل زوجته عبر دفنها وهي على قيد الحياة داخل حفرة في منزله، بسبب خلافات بينهما.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة 20 عامًا، داخل منزلها، لتكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المتوفاة وزوجها، انتهت بقيام الزوج بخنقها ودفنها وهي على قيد الحياة داخل حفرة أعدها خصيصا لهذا الغرض.

وادعى الجاني بعد ذلك اختفاء زوجته، فيما كشفت التحريات أن الزوجة لم تغادر منزلها منذ آخر مرة شوهدت فيها.

وبتضييق الخناق على الزوج اعترف بارتكاب جريمته وكشف تفاصيلها وأرشد عن مكان دفن زوجته.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهدي الجميع..
ابو عبدالله
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
abdoo
كلام أعصب عليه .
بلبل البحر
قاتل الله الظالمين
غرم الزهراني
اتقوا الله ولا تجمعون النساء بالرجال حسبنا الله عليكم اسال الله ينتقم منكم

أخر الأخبار

مصطفى سيريتش: لولا السعودية لما كانت هناك دولة تسمى بالبوسنة والهرسك
مصطفى سيريتش: لولا السعودية لما كانت هناك دولة تسمى بالبوسنة والهرسك
منذ 8 دقائق 1153
الهلال ينهي عقد جيوفينكو بالتراضي
الهلال ينهي عقد جيوفينكو بالتراضي
منذ 47 دقيقة 1413
تفاصيل مفاوضات الهلال لضم ماتيوس بيريرا
تفاصيل مفاوضات الهلال لضم ماتيوس بيريرا
منذ 58 دقيقة 1427
زعيم سنة إيران يهاجم إدارة النظام
زعيم سنة إيران يهاجم إدارة النظام
منذ ساعة 1374
إعفاء المدير العام للتلفزيون التونسي
إعفاء المدير العام للتلفزيون التونسي
منذ ساعة 1478
نجل حميدان التركي: الأمل يتجدد
نجل حميدان التركي: الأمل يتجدد
منذ ساعة 1578
الإعدام مصير رجل دفن زوجته حية
الإعدام مصير رجل دفن زوجته حية
منذ ساعتين 996
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة
منذ ساعتين 1637
تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
منذ 3 ساعات 1485
الأمير تركي الفيصل: إعلامنا لديه بطء ويجب مواجهة ما يقال عننا أول بأول (فيديو)
الأمير تركي الفيصل: إعلامنا لديه بطء ويجب مواجهة ما يقال عننا أول بأول (فيديو)
منذ 3 ساعات 10870