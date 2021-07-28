الإعدام مصير رجل دفن زوجته حية

القاهرة (صدى):
قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، بالإعدام شنقا، لزوج قتل زوجته عبر دفنها وهي على قيد الحياة داخل حفرة في منزله، بسبب خلافات بينهما.
وكانت الشرطة تلقت بلاغا بالعثور على جثة سيدة 20 عامًا، داخل منزلها، لتكشفت التحقيقات أن خلافات نشبت بين المتوفاة وزوجها، انتهت بقيام الزوج بخنقها ودفنها وهي على قيد الحياة داخل حفرة أعدها خصيصا لهذا الغرض.
وادعى الجاني بعد ذلك اختفاء زوجته، فيما كشفت التحريات أن الزوجة لم تغادر منزلها منذ آخر مرة شوهدت فيها.
وبتضييق الخناق على الزوج اعترف بارتكاب جريمته وكشف تفاصيلها وأرشد عن مكان دفن زوجته.