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الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

منذ ساعتين
1637
الصحة: يُمكن الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد التعافي مباشرة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة عن إمكانية حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا مع إمكانية الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الإصابة، وذلك وفقاً للدراسات الطبية التي أثبتت سلامة ومأمونية هذا الإجراء، وأن الحصول على جرعتين يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس.

وأبانت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تواصلاً لجهودها لمنع العدوى، وحماية ً للمجتمع من مضاعفات الفيروس، لافتةً الانتباه إلى أن الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

وأهابت بالجميع المبادرة للحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال "تطبيق صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

المملكة
الصحة
كورونا
اللقاح

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يهدي الجميع..
ابو عبدالله
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
abdoo
كلام أعصب عليه .
بلبل البحر
قاتل الله الظالمين
غرم الزهراني
اتقوا الله ولا تجمعون النساء بالرجال حسبنا الله عليكم اسال الله ينتقم منكم

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