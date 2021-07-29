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القبض على شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها

منذ 23 ساعة
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القبض على شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها

أبها (صدى):
على خلفية ما نشرته " صدى " عن شاب  يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

ومن جانبه ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131234
منذ 22 ساعة
ادبووه ..
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2278
منذ 21 ساعة
يستاهل اللي يجيه هذا الوسخ
ابوعبدالله الحمود
ابوعبدالله الحمود عدد التعليقات : 129
منذ 20 ساعة
يستاهل اللي يجيه
سعد
سعد عدد التعليقات : 1
منذ 19 ساعة
صدقوني لن ولن يتجرأ شاب علي فتاه محترمه في سلوكها وحجابها لان للاسف بدانا نشاهد بعض البنات هداهم الله يلبسون لبس مخالف للحشمه
Mohamed
Mohamed عدد التعليقات : 31
منذ 17 ساعة
مساكين الشباب جايتهم سنين عجاف كان الله في عونهم
Mohamed
Mohamed عدد التعليقات : 31
منذ 17 ساعة
فعلاََ انا شفت الفيديو هذا حقير لابعد درجة ويستاهل اشد العفوبات...
Mohamed
Mohamed عدد التعليقات : 31
منذ 17 ساعة
فعلاََ انا شفت الفيديو هذا حقير لابعد درجة ويستاهل اشد العفوبات...
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 1505
منذ 15 ساعة
رؤية 2030 يعطل جهاز الهيئة لكي ترى مثل هذه البلاوي..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51982
منذ 7 ساعات
اجلدوه في نفس المكان ليكون عبره لغيره
ابوعبدالله
ابوعبدالله عدد التعليقات : 711
منذ ساعة
البنت هي الي تبي الشى وراغبة من زين الطبايع مدخلته معه في الحمام والدليل سكرة الكامير وبعدها شغلته لو هي بنت رجال كان من اول شي صارخت وجاها العون والمدد

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