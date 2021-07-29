القبض على شخص تحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية في أبها

أبها (صدى):
على خلفية ما نشرته " صدى " عن شاب يتحرش بفتاة داخل مول شهير بأبها ، فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.
ومن جانبه ، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتحرش بفتاة داخل أحد المراكز التجارية بمدينة أبها، في تصرف يتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.
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