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الفتاة المتحرش بها في أبها: "لاحقني بدورات المياه"

منذ يوم
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الفتاة المتحرش بها في أبها: "لاحقني بدورات المياه"

أبها (صدى):
على خلفية تعرض فتاة للتحرش داخل مول شهير في أبها، والذي تداول مقطع فيديو له في الساعات الماضية، تكشفت تفاصيل جديدة بالواقعة.

وكشفت الفتاة التي تعرضت للتحرش أنها كانت في نزهة عائلية في صالة ألعاب ترفيهية بأحد أدوار المجمع التجاري وصعدت إلى دور آخر للذهاب إلى دورة المياه.

وأوضحت أنها فوجئت بالمتحرش يطلب منها حسابها في "سناب شات" وبرفضها ازداد إصرارًا، وعند دخولها إلى دورات مياه النساء لحق بها إلى الداخل، بحسب الوطن.

وأشارت إلى أنها طردته وخرج بعدها، ولكن عند خروجها وجدته أمامها، وأعاد الكرة، وعندما جاوزته قام بمطاردتها ودفعها من الخلف، وبعدما هددته بالتصوير تراجع وذهب.

وكانت "صدى " قد نشرت مقطع فيديو وثقته الفتاة للحظة ملاحقة الشاب بها، وتفاعل معه مركز بلاغات العنف الأسري، بعد تصدر وسم "متحرش أبها" قائمة الترند.

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51982
منذ يوم
حقير يجب معاقبته بشده
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131234
منذ يوم
سيأدبوه ..
قرم
قرم عدد التعليقات : 250
منذ 23 ساعة
حقير
سافل
من يرضاها لبنات الناس يرضاها لاهله.
قذر
اخخخ بس
يارب نسمع خبر ( تم القبض) من سناب الداخليه، بأسرع وقت لهذا القذر.
توكل على الله
توكل على الله عدد التعليقات : 13
منذ 23 ساعة
يارب نسمع خبر ( تم القبض) من سناب الداخليه، بأسرع وقت لهذا القذر.
قرم
قرم عدد التعليقات : 250
منذ 23 ساعة
لا تقلد لو سمحت
ممنوع النسخ واللزق.
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17264
منذ 22 ساعة
لا يوجد نار من غير دخان .. صدقوني المشكلة الرئيسية من الفتاه .... العايبات كثر وللاسف الفتاه دائمة هي الصادقة
قرم
قرم عدد التعليقات : 250
منذ 22 ساعة
الحين لا حقها لدورة مياه النساء وقاعد ينتظرها ، وتقول المشكله الرئيسيه من الفتاة!
المشكله والله في تفكيرك!!!
يعني لو وحده من اقاربك كان اختلف كلامك !!
سعد
سعد عدد التعليقات : 6
منذ 19 ساعة
لاتتسرعو في الاحكام والله لن يتجرا شاب علي معاكسة بنت محترمه في سلوكها وحجابها
أحمد الطيب
أحمد الطيب عدد التعليقات : 1
منذ 18 ساعة
هو فاجر .. والبنت ضايعة ..
اش معنى هذي اللي قام بمطاردتها .. المول مليان بنات .. الأمر فيه كيني ميني ..

أقل شي ما تطلع دور ثاني بدون أحد يمشي معها .. نعود ونكرر : المحرم المحرم المحرم .. بلاش ضياع يا أوادم .
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 9
منذ 16 ساعة
( تعدو الكلابُ على مَنْ لا أسودَ لهُ

وتتّقي صولةَ المُسْتأسدِ الضاري)
هادي جبران
هادي جبران عدد التعليقات : 31
منذ 14 ساعة
المفروض يجلد ٣٠٠جلده متواصله في المول نفسه
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 6
منذ 6 ساعات
ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
بنت الألمعي
بنت الألمعي عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
والله انه مالحقها الا لقى مجال الاثنين يتعاقبو مو بس الولد حتى البنت تتعاقب معه
ابوزياد
ابوزياد عدد التعليقات : 2
منذ 5 ساعات
تعدو الكلاب على من لا اسود له
وتتقي صولت المستأسدالضاري
ayed
ayed عدد التعليقات : 3
منذ 5 ساعات
عينو خير...
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهما به
راقي
راقي عدد التعليقات : 4
منذ 3 ساعات
صراحه في جرأه بالشباب اليوم عجيبه جداً
حسبي الله عليكم ياجيل الفساد
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
لو لي صاحب سلطة والله ما أحاسب الا البنت لانها واضحة انها مدرج والا لونها متحشمه ما كان جاها ولكن واضح بطريقتها وطريقة استفسزازها

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أحدث التعليقات

7UP
تصرف بربري رجعي متخلف
7UP
يالبى العجز بس اخ
دلوع بابا و ماما
يا شرير
أبو عبدالله الحربي
البناني مسكين عطل من معطل لبنان اليس لكم حزب إيه ك تعطيل إيه بإيران نار ثوره بجبل لبنان سد النار إية دمار.
خليجي
قرقاش إبدأ بنفسك فانهها عن غيها

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