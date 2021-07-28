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فهد الهريفي: حسين عبد الغني لديه نواقص

منذ يوم
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فهد الهريفي: حسين عبد الغني لديه نواقص

ماجد محمد (صدى):
صرح لاعب نادي النصر السابق فهد الهريفي، أمس الثلاثاء، بأن المدير التنفيذي للفريق حسين عبد الغني لديه نواقص.

وقال الهريفي في حواره مع الإعلامي دباس الدوسري، حول أداء الجهاز الفني للنصر: " حسين عبدالغني عنده نواقص ويحتاج للتطوير، ومسلي آل معمر أخي الصغير، دائمًا أتواصل معه، حول كل شيء يخص النادي"، وبخصوص المدير الفني قال:"أنا مقتنع بمانو مينيز ويجب أن يستمر".

وتطرق الهريفي للحديث عن موقف مع الإعلامي الرياضي خلف ملفي، إذ قال موجها حديثه له: "سببت لي اذى والله لا يبيحك".

ويعود الموقف لعام 94 بمعسكر المنتخب، إذ طلب خلف ملفي، من الهريفي إجراء لقاء صحفي معه لكنه رفض لوجود حساسية بين الأمير عبدالرحمن بن سعود وخلف.

وأخبر ملفي حينها الهريفي بأن يقتصر اللقاء على شرب الشاي فقط فوافق، لكنه جعل مصور يلتقط لهما صورة بدون علمه ونشرها بالجريدة ما تسبب في مشكلة كبيرة لفهد وقتها.

نادي النصر
النصر
فهد الهريفي
حسين عبدالغني

التعليقات

winner4ever
winner4ever عدد التعليقات : 85
منذ يوم
ليس حسين عبدالغني فقط الذي لديه نواقص ، أنت كذلك يا الهريفي و اغلب من ينتسب لنادي الخرقة لديهم نواقص سواء أعضاء شرف و لاعبين إداريين و إعلامين
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17264
منذ يوم
لا ينتقص الرجال الا ارذلهم
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9650
منذ يوم
انتقاد بس لأجل الأنتقاد *****

قال:"أنا مقتنع بمانو مينيز ويجب أن يستمر"**

مش مهم أنك تقتنع الأهم هو ان المدرب اللي يقنع ***!!!!
طارت الطيارة
طارت الطيارة عدد التعليقات : 21
منذ يوم
وانت كملتها 😄😄😄👍🏻
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 103
منذ 23 ساعة
نفس بعض مهرجين وصياح ومشكلجين واحد خارج الملعب والثاني داخل الملعب ألله ينظف رياضتنا من هذه النوعيه
الحكم
الحكم عدد التعليقات : 303
منذ 16 ساعة
مشكلة الهريفي الشعور بالنقص!
.فكر آخر
.فكر آخر عدد التعليقات : 3487
منذ 15 ساعة
سبحان الله وبحمده
المرشح فار نجد
المرشح فار نجد عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
من فضل الله على الهلال العالمي الملكي ان عقليات بعض الفقراويه مثل القواطي الفارغه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يحمانا وياقانا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
غلغلووه ومحله سكروووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه ميكانيكيين خيطي بيطي ..
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..

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