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نجل حميدان التركي: الأمل يتجدد

منذ 6 ساعات
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نجل حميدان التركي: الأمل يتجدد

عادل الحربي (صدى):
زف نجل المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي، بشرى سارة، بشأن احتمالية الإفراج عن والده.

وقال تركي حميدان التركي:"بعد 15 عام من السجن يتجدد الأمل بالفرج في جلسة الإفراج المشروط القادمة لوالدي، والمقرر ان تعقد يوم الثلاثاء 3 اغسطس، دعواتكم".

وكانت الشرطة الأمريكية، قد اعتقلت حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، وتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتقلته الشرطة مجددًا عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها.

امريكا
المملكة
حميدان التركي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51982
منذ ساعة
الله يفرج عنه وعن خالد الدوسري
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131230
منذ ساعة
الله يفرج همه وغمه .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

محمد
لو لي صاحب سلطة والله ما أحاسب الا البنت لانها واضحة انها مدرج والا لونها متحشمه ما كان جاها ولكن واضح بطريقتها وطريقة استفسزازها
الموسى ابراهيم
أسأل الله تعالى التوفيق والنجاح للهلال ويسيرنحوتحقيق الانجازات والانتصارات والبطولات بأرادت الله وتوفيقة
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
أبو زياد الخالدي
وش قرقاش اصوله وين نبي نعرف
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من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه.

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