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الإمارات: أمننا وأمن المملكة كل لا يتجزأ 

منذ 56 دقيقة
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الإمارات: أمننا وأمن المملكة كل لا يتجزأ 

أبوظبي (صدى):
أدانت الإمارات، محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق و الأعيان المدنية في منطقة جازان بالمملكة بطائرتين مسيرتين مفخختين وأربعة صواريخ باليستية اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

وأوضحت الإمارات بيان لـ "وزارة الخارجية و التعاون الدولي " أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة و الممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ولفتت إلى أن أمن الإمارات وأمن المملكة كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن و الاستقرار فيها.

جازان
إيران
الإمارات
ميليشيات الحوثي
المملكة بطائرتين مسيرتين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131222
منذ 42 دقيقة
طيب ..

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سبحان الله وبحمده
بلسم الروح
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(على اللي مايبي كلمة الحق تقال وتطلع)

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