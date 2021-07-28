إلهام الفضالة تقاضي 3 مشاهير بسبب إساءتهم لها بعد زواجها من شهاب جوهر

خالد الظفيري (صدى):
رفعت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، دعوى قضائية ضد 3 مشاهير، بعد إساءتهم لها منذ إعلانها الزواج من الفنان شهاب جوهر.
وقالت إلهام الفضالة، إن ما يتم ترويجه عبر السوشال ميديا عن ذكر بعض الأسماء غير صحيح، مشيرة إلى أنها وكلت المحامية مريم البحر لمقاضاة من أساءوا لها بسبب ”الهمز واللمز“ الذي حدث من بعض المشاهير في الميديا.
وأوضحت إلهام الفضالة أن كل شخص له سرية خاصة في بيته، وهي لها حياتها وظروفها الخاصة ومشاكلها، مبينة:"أهم 3 مشاهير بس اللي باخد حقي بإذن الله منهم والأكاونتات المسيئة".